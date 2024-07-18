«Однажды смогу догнать этих двух игроков». Руне — о Синнере и Алькарасе

17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что надеется по уровню догнать первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера и испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Конечно, я всё ещё надеюсь, что однажды смогу догнать этих двух игроков, уровень, которого они достигли, невероятен. То, чего достигает Карлос в его возрасте, — это нечто огромное, единственное, что могу сделать, это поздравить его с этим. Конечно, это мотивирует меня продолжать работать изо дня в день, пока не наступит день, когда мне также удастся пройти эти раунды крупных турниров. На данный момент я сосредоточен на своём собственном развитии, поскольку я единственный человек, который может повлиять на моё развитие», — приводит слова Руне Punto de Break.

Напомним, в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) Руне в двух сетах обыграл представителя Венгрии 45-ю ракетку мира Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина.