121-я ракетка мира Тиранте прокомментировал победу над Рублёвым на старте турнира в Швеции

121-я ракетка мира представитель Аргентины Тьяго Агустин Тиранте прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым на старте турнира в Бостаде (Швеция).

«Думаю, что я сыграл отличный матч. Это была моя первая встреча с игроком из топ-10. Я очень рад играть здесь в свой лучший теннис. У меня не было хороших недель до этого, и это лучшие недели в моей жизни, так что я запомню Швецию навсегда», — приводит слова Тиранте официальный сайт ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл третий матч подряд, в котором встречается с игроком из вне топ-100 рейтинга ATP. Также россиянин потерпел четвёртое поражение подряд в ATP-туре.

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