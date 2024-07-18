121-я ракетка мира Тиранте прокомментировал победу над Рублёвым на старте турнира в Швеции
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121-я ракетка мира представитель Аргентины Тьяго Агустин Тиранте прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым на старте турнира в Бостаде (Швеция).
Бостад. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 22:10 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
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|3
|6
121
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
«Думаю, что я сыграл отличный матч. Это была моя первая встреча с игроком из топ-10. Я очень рад играть здесь в свой лучший теннис. У меня не было хороших недель до этого, и это лучшие недели в моей жизни, так что я запомню Швецию навсегда», — приводит слова Тиранте официальный сайт ATP.
Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл третий матч подряд, в котором встречается с игроком из вне топ-100 рейтинга ATP. Также россиянин потерпел четвёртое поражение подряд в ATP-туре.
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