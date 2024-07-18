Шнайдер — Макарова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Будапеште

Сегодня, 18 июля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в котором встретятся российские теннисистки 28-я ракетка мира Диана Шнайдер и 183-й номер мирового рейтинга Екатерина Макарова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби, которое начнётся не ранее 14:00 мск на центральном корте соревнований.
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Это будет первая очная встреча теннисисток на турнирах ATP.
Напомним, в первом круге соревнований Шнайдер обыграла 280-ю ракетку мира венгерскую теннисистку Фанни Штолляр со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.
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