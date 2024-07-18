БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер — Макарова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Будапеште

Шнайдер — Макарова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Будапеште
Диана Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 июля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в котором встретятся российские теннисистки 28-я ракетка мира Диана Шнайдер и 183-й номер мирового рейтинга Екатерина Макарова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби, которое начнётся не ранее 14:00 мск на центральном корте соревнований.

Будапешт. 2-й круг
18 июля 2024, четверг. 14:00 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Макарова
183
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова

Это будет первая очная встреча теннисисток на турнирах ATP.

Напомним, в первом круге соревнований Шнайдер обыграла 280-ю ракетку мира венгерскую теннисистку Фанни Штолляр со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.

Календарь турнира в Будапеште
Сетка турнира в Будапеште
Материалы по теме
Андреева разгромила латвийку в Палермо. Аванесян с камбэком вышла в 1/4 финала Будапешта
Андреева разгромила латвийку в Палермо. Аванесян с камбэком вышла в 1/4 финала Будапешта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android