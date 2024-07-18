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Стефанос Циципас рассказал об исходе олимпийского турнира, который его устроит

Стефанос Циципас рассказал об исходе олимпийского турнира, который его устроит
Стефанос Циципас
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Греческий теннисист 12-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об исходе олимпийского турнира, который его устроит. Он отметил, что его мечта постепенно сбывается.

«Греция и Олимпийские игры, безусловно, подходят друг другу, как хлеб с маслом. Это то, о чём я мечтал с тех пор, как начал играть в теннис. С тех пор как я впервые взял в руки теннисную ракетку, я всегда хотел быть спортсменом, который участвует в чём-то подобном.

Конечно, стремление завоевать медаль — это нечто экстраординарное. Постепенно мечта исполняется. Для меня будет лучшей наградой уехать с Игр с медалью», — приводит слова Циципаса Reuters со ссылкой на Stats Perform.

Теннисный турнир на Олимпийских играх в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».

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