Греческий теннисист 12-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об исходе олимпийского турнира, который его устроит. Он отметил, что его мечта постепенно сбывается.

«Греция и Олимпийские игры, безусловно, подходят друг другу, как хлеб с маслом. Это то, о чём я мечтал с тех пор, как начал играть в теннис. С тех пор как я впервые взял в руки теннисную ракетку, я всегда хотел быть спортсменом, который участвует в чём-то подобном.

Конечно, стремление завоевать медаль — это нечто экстраординарное. Постепенно мечта исполняется. Для меня будет лучшей наградой уехать с Игр с медалью», — приводит слова Циципаса Reuters со ссылкой на Stats Perform.

Теннисный турнир на Олимпийских играх в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».