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Арина Соболенко сообщила, что восстановилась от травмы плеча

Арина Соболенко сообщила, что восстановилась от травмы плеча
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос по поводу травмы, а также рассказала, на каком турнире сыграет в ближайшее время. В своих соцсетях Соболенко провела интерактив в формате «вопрос – ответ» с болельщиками.

– Как ваше восстановление?
– Всё идёт отлично. Последнее ультразвуковое исследование показало, что плечо в порядке, поэтому на этой неделе я снова смогу играть в теннис.

– Какой турнир будет следующим?
– Вашингтон.

Напомним, Соболенко снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча, которую охарактеризовала как редкую и нехарактерную для теннисистов. Ещё до этого она объявила, что не будет выступать на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Турнир серии WTA-500 в Вашингтоне (США) состоится с 29 июля по 4 августа на харде.

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