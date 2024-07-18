Арина Соболенко сообщила, что восстановилась от травмы плеча

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос по поводу травмы, а также рассказала, на каком турнире сыграет в ближайшее время. В своих соцсетях Соболенко провела интерактив в формате «вопрос – ответ» с болельщиками.

– Как ваше восстановление?

– Всё идёт отлично. Последнее ультразвуковое исследование показало, что плечо в порядке, поэтому на этой неделе я снова смогу играть в теннис.

– Какой турнир будет следующим?

– Вашингтон.

Напомним, Соболенко снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча, которую охарактеризовала как редкую и нехарактерную для теннисистов. Ещё до этого она объявила, что не будет выступать на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Турнир серии WTA-500 в Вашингтоне (США) состоится с 29 июля по 4 августа на харде.