«Учу португальский». Соболенко ответила на вопрос про своего бойфренда

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос про бразильскую и греческую культуру. В своих соцсетях Соболенко провела интерактив в формате «вопрос – ответ» с болельщиками.

Напомним, белоруска встречается с Георгисом Франгулисом, бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения.

– Ты теперь изучаешь бразильскую и греческую культуры?

– Я учу португальский язык. Недавно мне посчастливилось съездить в Грецию. Так что можно сказать, что я знакомлюсь с обеими культурами…

В рамках этого же интерактива Соболенко сообщила, что восстановилась от травмы плеча и планирует сыграть на турнире серии WTA-500 в Вашингтоне (США), который состоится с 29 июля по 4 августа на харде.