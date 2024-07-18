Тарпищев: хотим, чтобы Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграли в миксте на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о желании поставить в турнир смешанных пар на Олимпиаде-2024 пятую ракетку мира Даниила Медведева и 31-й номер рейтинга WTA Мирру Андрееву.

«Мы хотим, чтобы Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграли в миксте. Посмотрим, как получится. 24 июля решится — тогда надо определить пару», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее стало известно, что Екатерина Александрова сыграет в женском парном разряде с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Еленой Весниной. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир начнётся 27 июля.

Напомним, МОК разрешил участвовать в соревнованиях российским атлетам при наличии нейтрального статуса.