Стали известны участники мужского парного разряда на ОИ-2024, Медведев и Сафиуллин сыграют
Стали известны все участники мужского парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Списки были опубликованы на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.
На Олимпийских Играх 2020 года в Токио золотую медаль в парном разряде выиграли Никола Мектич и Мате Павич. Они также сыграют вместе в Париже.
Другие интересные пары олимпийского турнира:
- Янник Синнер и Лоренцо Музетти (Италия);
- Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль (Испания);
- Александр Бублик и Александр Недовесов (Казахстан);
- Алекс де Минор и Алексей Попырин (Австралия);
- Феликс Оже-Альяссим и Милош Раонич (Канада);
- Даниэль Эванс и Энди Маррей (Великобритания);
- Стефанос Циципас и Петрос Циципас (Греция);
- Хуберт Хуркач и Ян Зелиньский (Польша);
- Тейлор Фритц и Томми Пол (США).
Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».
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