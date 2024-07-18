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Стали известны участники мужского парного разряда на ОИ-2024, Медведев и Сафиуллин сыграют

Стали известны участники мужского парного разряда на ОИ-2024, Медведев и Сафиуллин сыграют
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Стали известны все участники мужского парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Списки были опубликованы на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.

На Олимпийских Играх 2020 года в Токио золотую медаль в парном разряде выиграли Никола Мектич и Мате Павич. Они также сыграют вместе в Париже.

Другие интересные пары олимпийского турнира:

  • Янник Синнер и Лоренцо Музетти (Италия);
  • Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль (Испания);
  • Александр Бублик и Александр Недовесов (Казахстан);
  • Алекс де Минор и Алексей Попырин (Австралия);
  • Феликс Оже-Альяссим и Милош Раонич (Канада);
  • Даниэль Эванс и Энди Маррей (Великобритания);
  • Стефанос Циципас и Петрос Циципас (Греция);
  • Хуберт Хуркач и Ян Зелиньский (Польша);
  • Тейлор Фритц и Томми Пол (США).

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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