Две российские женские пары сыграют на Олимпиаде в Париже

Стали известны все участники женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Списки были опубликованы на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
В олимпийском турнире примут участие две российские пары – Екатерина Александрова и Елена Веснина, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они выступят как нейтральные атлеты.
На Олимпийских играх 2020 года в Токио золотую медаль в парном разряде выиграли чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Они также сыграют вместе в Париже.
Другие интересные пары олимпийского турнира:
- Эллен Перес и Дарья Савилл (Австралия);
- Маркета Вондроушова и Каролина Мухова (Чехия);
- Лейла Фернандес и Габриэла Дабровски (Канада);
- Клара Бюрель и Варвара Грачёва (Франция);
- Анжелика Кербер и Лаура Зигемунд (Германия);
- Ясмин Паолини и Сара Эррани (Италия);
- Марта Костюк и Даяна Ястремская (Украина);
- Кори Гауфф и Джессика Пегула (США)
Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».