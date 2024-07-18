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Две российские женские пары сыграют на Олимпиаде в Париже

Две российские женские пары сыграют на Олимпиаде в Париже
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Стали известны все участники женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Списки были опубликованы на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В олимпийском турнире примут участие две российские пары – Екатерина Александрова и Елена Веснина, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они выступят как нейтральные атлеты.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио золотую медаль в парном разряде выиграли чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Они также сыграют вместе в Париже.

Другие интересные пары олимпийского турнира:

  • Эллен Перес и Дарья Савилл (Австралия);
  • Маркета Вондроушова и Каролина Мухова (Чехия);
  • Лейла Фернандес и Габриэла Дабровски (Канада);
  • Клара Бюрель и Варвара Грачёва (Франция);
  • Анжелика Кербер и Лаура Зигемунд (Германия);
  • Ясмин Паолини и Сара Эррани (Италия);
  • Марта Костюк и Даяна Ястремская (Украина);
  • Кори Гауфф и Джессика Пегула (США)

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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