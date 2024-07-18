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Видео: Карлос Алькарас начал подготовку к Олимпиаде-2024

Видео: Карлос Алькарас начал подготовку к Олимпиаде-2024
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас начал подготовку к Олимпийским играм — 2024 в Париже. Соответствующее видео в социальных сетях опубликовал испанский журналист Викторио де Харо.

«Он уже приступил к тренировкам. После трёхдневного отдыха мурсийский теннисист готовится к Олимпийским играм в Париже. Будет выступать в парном разряде вместе с Рафаэлем Надалем. Исторический момент», — написал журналист в социальных сетях.

Стали известны все участники мужского парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). Списки были опубликованы на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.

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