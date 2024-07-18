Александр Зверев рассказал, какое покрытие считает самым опасным

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал самое опасное покрытие в теннисе. Напомним, по ходу Уимблдона-2024 Зверев получил травму колена.

«Определённо, трава – самое опасное покрытие. Падения могут случиться в любом матче на траве, и это случилось со мной против Норри. Ты поскальзываешься, и твоё тело принимает странное положение, чего обычно не бывает на грунте.

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На грунте вы лучше контролируете скольжение, чем на траве. Вы видели, сколько игроков снялись или были вынуждены отказаться от участия во время Уимблдона в этом году, поэтому я думаю, что трава, безусловно, самое опасное покрытие, особенно когда она не полностью сухая», – приводит слова Зверева Tennis 365.

На этой неделе Зверев принимает участие в грунтовом турнире серии АТР-500 в Гамбурге.