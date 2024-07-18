БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена и Федерер — лучшие теннисисты XXI века по версии ESPN

Серена и Федерер — лучшие теннисисты XXI века по версии ESPN
Серена Уильямс и Роджер Федерер
Аудио-версия:
Комментарии

Серена Уильямс и Роджер Федерер стали лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN. Список состоит из 100 лучших спортсменов современности. В него также вошли Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Список теннисистов, которые попали в топ-100 спортсменов:

2. Серена Уильямс
6. Роджер Федерер
11. Новак Джокович
12. Рафаэль Надаль
80. Энди Маррей
86. Винус Уильямс

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тысяч голосов за тех или иных звёзд спорта. Лучшим спортсменом стал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. В десятку ещё попали гольфист Тайгер Вудс, баскетболисты Коби Брайант и Леброн Джеймс, а также футболист Лионель Месси и гимнастка Симона Байлз.

Материалы по теме
Фелпс — лучший спортсмен XXI века по версии ESPN, Месси — лишь третий
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android