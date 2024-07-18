Серена и Федерер — лучшие теннисисты XXI века по версии ESPN

Серена Уильямс и Роджер Федерер стали лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN. Список состоит из 100 лучших спортсменов современности. В него также вошли Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Список теннисистов, которые попали в топ-100 спортсменов:
2. Серена Уильямс
6. Роджер Федерер
11. Новак Джокович
12. Рафаэль Надаль
80. Энди Маррей
86. Винус Уильямс
При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тысяч голосов за тех или иных звёзд спорта. Лучшим спортсменом стал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. В десятку ещё попали гольфист Тайгер Вудс, баскетболисты Коби Брайант и Леброн Джеймс, а также футболист Лионель Месси и гимнастка Симона Байлз.