Шнайдер одержала победу в российском дерби и вышла в 1/4 финала турнира в Будапеште

28-я ракетка мира Диана Шнайдер оказалась сильнее своей соотечественницы 183-й ракетки мира Екатерины Макаровой во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия). Счёт — 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Шнайдер реализовала пять брейк-пойнтов из пяти возможных, допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. Макарова допустила одну двойную ошибку и также не выполнила ни одной подачи навылет. При этом ей удалось реализовать два брейк-пойнта из шести.

В 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 Диана Шнайдер встретится с сильнейшей в противостоянии между Анной Бондарь (Венгрия, 98) и Эллой Зайдель (Германия, 166).

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.