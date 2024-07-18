БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не хочу быть рабом тенниса». Карлос Алькарас — об отдыхе на Ибице

«Я не хочу быть рабом тенниса». Карлос Алькарас — об отдыхе на Ибице
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что не хочет жертвовать отдыхом на вечеринках ради тенниса. После победы на «Ролан Гаррос» — 2024 Алькарас провёл три дня на острове Ибица.

«Для меня иметь возможность участвовать в турнирах такого уровня, как Уимблдон, и выигрывать их — воплощение мечты, но я также хочу иметь время для себя. Я не хочу чувствовать себя рабом тенниса и не иметь времени на себя.

Небольшие поездки на Ибицу, две или три ночи с друзьями, чтобы насладиться отдыхом — я думаю, что это очень важно и необходимо, чтобы потом выйти с новыми силами на корт», — приводит слова испанца Relevo.

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, защитив свой прошлогодний титул. В финале Карлос (как и в 2023 году) обыграл серба Новака Джоковича. 21-летний Алькарас стал первым в истории испанцем, которому удалось выиграть два Уимблдона подряд.

Материалы по теме
Алькарас неловко станцевал на балу с чемпионкой Уимблдона. Зато возродил давнюю традицию
Алькарас неловко станцевал на балу с чемпионкой Уимблдона. Зато возродил давнюю традицию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android