Карлос Алькарас — о тренере Ферреро: если бы не он, возможно, я бы ушёл из семьи

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своём тренере Хуан-Карлосе Ферреро.

«Он крутой и очень серьёзный человек с точки зрения работы и дисциплины, но он также очень весёлый, когда это необходимо. Тренер внимателен ко всем делам, которыми я занимаюсь за пределами корта, таких как телефон, пунктуальность, отдых и так далее и тому подобное. Но я думаю, что именно благодаря этому я так быстро вырос, потому что, если бы он не был таким строгим, возможно, я бы ушёл из семьи», — приводит слова теннисиста Relevo.

Карлос Алькарас и Хуан-Карлос Ферреро сотрудничают с 2019 года. Под руководством тренера Карлос Алькарас в 19 лет стал первым теннисистом, рождённым в XXI веке, который выиграл турнир «Большого шлема» и стал первой ракеткой мира.