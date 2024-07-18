Елена Рыбакина показала, как проводит отдых в Турции

Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась кадром с отдыха в Бодруме (Турция). На снимке спортсменка из Казахстана наслаждается мороженным.

Рыбакина успешно выступила на прошедшем Уимблдоне-2024, добравшись до стадии полуфинала. В матче 1/2 финала она в трёх сетах уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии, которая впоследствии выиграла турнир. За выход в полуфинал Рыбакина заработала 780 очков и £ 715 тыс.

Фото: Соцсети Рыбакиной

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир «Большого шлема» — Уимблдон в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В мировом рейтинге Рыбакина максимально добиралась до третьей строчки.