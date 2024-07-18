Кроос предложил выбрать Зверева в качестве знаменосца Германии на церемонии открытия ОИ

Экс полузащитник сборной Германии, легенда «Реала» Тони Кроос предложил кандидатуру теннисиста Александра Зверева в качестве знаменосца сборной Германии на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Сделайте нашего олимпийского чемпиона Александра Зверева знаменосцем! Есть много отличных вариантов, но нам нельзя ошибиться. Мой выбор пал на Зверева, потому что он лучший немецкий теннисист. Он всегда представляет нашу страну на высшем уровне в туре», — заявил Кроос в своих социальных сетях.

На этой неделе Зверев принимает участие в грунтовом турнире серии АТР-500 в Гамбурге.

Напомним, Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Зверев – олимпийский чемпион 2020 года, двукратный победитель Итогового турнира ATP и обладатель 22 титулов ATP.