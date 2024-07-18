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Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче второго круга представитель Дании в двух сетах обыграл представителя Аргентины 151-ю ракетку мира Марко Трунгеллити. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу датчанина.

Гамбург (м). 2-й круг
18 июля 2024, четверг. 16:50 МСК
Марко Трунгеллити
151
Аргентина
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Хольгер Руне
17
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту. Руне восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету аргентинца два эйса, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из четырёх. Трунгеллити не выполнил ни одного эйса.

В 1/4 финала турнира в Гамбурге датчанин встретится с пятым сеяным соревнований в Германии французом Артюром Фисом.

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