Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
В матче второго круга представитель Дании в двух сетах обыграл представителя Аргентины 151-ю ракетку мира Марко Трунгеллити. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу датчанина.
Гамбург (м). 2-й круг
18 июля 2024, четверг. 16:50 МСК
151
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
17
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту. Руне восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету аргентинца два эйса, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из четырёх. Трунгеллити не выполнил ни одного эйса.
В 1/4 финала турнира в Гамбурге датчанин встретится с пятым сеяным соревнований в Германии французом Артюром Фисом.
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