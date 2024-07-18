Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче второго круга представитель Дании в двух сетах обыграл представителя Аргентины 151-ю ракетку мира Марко Трунгеллити. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу датчанина.

Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту. Руне восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету аргентинца два эйса, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из четырёх. Трунгеллити не выполнил ни одного эйса.

В 1/4 финала турнира в Гамбурге датчанин встретится с пятым сеяным соревнований в Германии французом Артюром Фисом.