Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Кэмерона Норри
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
В матче второго круга 38-летний Надаль (WC) в двух сетах обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри (5). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Бостад. 2-й круг
18 июля 2024, четверг. 16:35 МСК
42
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Встреча Надаля с Норри продлилась 1 час и 43 минуты. В её рамках Надаль четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету британского теннисиста один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.
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