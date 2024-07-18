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Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Кэмерона Норри

Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Кэмерона Норри
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

В матче второго круга 38-летний Надаль (WC) в двух сетах обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри (5). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Бостад. 2-й круг
18 июля 2024, четверг. 16:35 МСК
Кэмерон Норри
42
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Встреча Надаля с Норри продлилась 1 час и 43 минуты. В её рамках Надаль четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету британского теннисиста один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.

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