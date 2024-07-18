Маттео Берреттини не испытал проблем в матче второго круга турнира в Гштааде

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В матче второго круга он в двух сетах победил 142-го номера мирового рейтинга Даниэля-Элаи Галана из Колумбии — 6:4, 6:2.
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Встреча Берреттини с Галаном продлилась 1 час 20 минут. Итальянец 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету колумбийца четыре эйса, одна двойная ошибка и единственный брейк-пойнт, который он реализовал.
Соперником Берреттини в четвертьфинальной стади соревнований в Швейцарии станет победитель матча между 18-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Янником Ханфманом из Германии.
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