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«Я ещё не наигрался». Надаль — о выходе в четвертьфинал турнира в Бостаде

«Я ещё не наигрался». Надаль — о выходе в четвертьфинал турнира в Бостаде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга Надаль (WC) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри (5).

«Прекрасные ощущения. Давно не выступал в туре… со времён «Ролан Гаррос». Хорошо, когда есть возможность конкурировать с таким великим игроком, как Кэмерон… это невероятные чувства. Я показывал хороший теннис. В какие-то моменты мне нужно было играть более агрессивно. Я не так часто участвую в соревнованиях. Поэтому подобные матчи и победы, как сегодня, помогают быть в ритме весь турнир. Это то, что мне нужно улучшить сегодня. Потому что я ещё не наигрался», — сказал Надаль в интервью на корте.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.

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