Надаль поделился ожиданиями от матча с Навоне в четвертьфинале турнира в Бостаде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
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«Он — игрок, который очень хорошо выступает в этом году. Он выигрывает много матчей на грунтовом корте. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы продолжать совершенствоваться с каждым днём, стараясь играть немного лучше. Знаю, что это будет тяжёлый матч, но я действительно надеюсь, что смогу показать хороший теннис и дать себе шанс. Это четвертьфинал такого исторического турнира, как Бостад. Не стоит ожидать лёгкого противника», — сказал Надаль на пресс-конференции.
Сегодня, 18 июля, в матче второго круга турнира в Бостаде Надаль (WC) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри (5).
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