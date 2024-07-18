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Надаль поделился ожиданиями от матча с Навоне в четвертьфинале турнира в Бостаде

Надаль поделился ожиданиями от матча с Навоне в четвертьфинале турнира в Бостаде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Бостад. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 14:00 МСК
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Не начался
1 2 3
         
         
Мариано Навоне
36
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

«Он — игрок, который очень хорошо выступает в этом году. Он выигрывает много матчей на грунтовом корте. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы продолжать совершенствоваться с каждым днём, стараясь играть немного лучше. Знаю, что это будет тяжёлый матч, но я действительно надеюсь, что смогу показать хороший теннис и дать себе шанс. Это четвертьфинал такого исторического турнира, как Бостад. Не стоит ожидать лёгкого противника», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Сегодня, 18 июля, в матче второго круга турнира в Бостаде Надаль (WC) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри (5).

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