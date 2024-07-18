Эмма Радукану ответила, что для неё значит успех в теннисе

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что для неё значит успех.

«Для меня понятие слова успех изменилось. В долгосрочной перспективе это означает оставаться здоровым. Речь идёт о том, чтобы не только усердно тренироваться, но и заниматься с умом, чтобы избежать травм. У меня был опыт, когда я долго не могла тренироваться или играть. Конечно, это невесёлая ситуация. Успех означает, что я делаю всё возможное, чтобы оставаться в стабильном положении для тренировок”, — сказала Радукану в интервью Tennis Magazin.

Напомним, Радукану провела в 2023 году лишь девять матчей. Весной прошлого года Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. На данный момент теннисистка полностью восстановилась после травм и вернулась в тур.