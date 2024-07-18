Радукану назвала свои цели на остаток 2024 года

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своих ближайших карьерных планах.

«Я несколько раз обдумывала свои цели на этот год. Думаю, они сильно поменялись. Моим приоритетом является развитие игры. Это означает, что я, вероятно, не буду участвовать в слишком большом количестве турниров в этом году. Не хочу навёрстывать упущенное за 2023 год, просто играя турниры. Речь идёт о создании основы для того, чтобы быть в хорошей физической и игровой форме в течение следующих нескольких лет», — сказала Радукану в интервью Tennis Magazin.

Напомним, на прошедшем Уимблдоне-2024 Радукану в четвёртом круге уступила 123-й ракетке мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу новозеландской теннисистки.