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Андреа Петкович: в финале Уимблдона Алькарас был в роли Джоковича в лучшие годы

Андреа Петкович: в финале Уимблдона Алькарас был в роли Джоковича в лучшие годы
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Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии прокомментировала финал Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Новак проводил лучший турнир за 15 лет, и я поверила, что он победит Алькараса. В тот момент, когда он нашёл свою игру в третьем сете, всё стало интереснее, но было уже слишком поздно. Интересно, что я увидела как Карлос Алькарас был в роли Новака Джоковича в лучшие годы», — сказала Петкович, комментируя финал мужского Уимблдона.

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, защитив свой прошлогодний титул. В финале Карлос (как и в 2023 году) обыграл серба Новака Джоковича. 21-летний Алькарас стал первым в истории испанцем, которому удалось выиграть два Уимблдона подряд.

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