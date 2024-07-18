Андреа Петкович: в финале Уимблдона Алькарас был в роли Джоковича в лучшие годы

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии прокомментировала финал Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде.

«Новак проводил лучший турнир за 15 лет, и я поверила, что он победит Алькараса. В тот момент, когда он нашёл свою игру в третьем сете, всё стало интереснее, но было уже слишком поздно. Интересно, что я увидела как Карлос Алькарас был в роли Новака Джоковича в лучшие годы», — сказала Петкович, комментируя финал мужского Уимблдона.

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, защитив свой прошлогодний титул. В финале Карлос (как и в 2023 году) обыграл серба Новака Джоковича. 21-летний Алькарас стал первым в истории испанцем, которому удалось выиграть два Уимблдона подряд.