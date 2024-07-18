Россиянка Ирина Хромачёва в паре с Анной Данилиной вышли в финал турнира WTA-250 в Венгрии

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана вышли в финал парного турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В полуфинальном матче они в двух сетах обыграли нидерландку Изабель Хаверлаг и Кристину Роску из США — 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. На счету российско-казахстанской пары три подачи навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных и две двойные ошибки. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, не выиграли ни одного брейк-пойнта из двух заработанных и допустили четыре двойные ошибки.

В матче за титул чемпионок Открытого чемпионата Будапешта российско-казахстанский дуэт встретится с победительницами полуфинала между первыми сеяными на турнире хозяйкой корта Тимей Бабош и австралийкой Эллен Перес с польско-венгерской парой Катаржина Питер/Фанни Штолляр.

Напомним, Ирина Хромачёва в парном разряде на турнирах категории WTA-125 и ITF выиграла 38 титулов. Также на её счету три выигранных парных турнира категории WTA-250: два — в Боготе (Колумбия) и один — в Руане (Франция).