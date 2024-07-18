Надаль рассказал, как ему удалось отыграться с 1:4 во втором сете матча с Норри

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как ему удалось переломить ход второго сета матча с 42-й ракеткой мира Кэмероном Норри, в котором он уступал со счётом 1:4. Надаль выиграл пять геймов подряд и завершил встречу победой со счётом 6:4, 6:4.

«В начале второго сета я играл лучше, чем он. У меня были брейк-пойнты и больше контроля, но я получился неудачный розыгрыш, и он переломил ход встречи. Я сказал себе: «Хорошо, счёт 1:4, но я должен продолжать делать то, что делаю». Я сыграл немного агрессивнее, выполнив несколько удачных бэкхендов. Думаю, что в конце матча это сработало мне на пользу. Это значимый момент», — сказал Надаль на пресс-конференции.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.