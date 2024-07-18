Эрика Андреева завершила выступление на турнире в Палермо, уступив 127-й ракетке мира
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92-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева завершила выступление на грунтовом турнире категории WTA-250 в Палермо (Италия).
В матче второго круга Андреева в трёх сетах уступила американке 127-й ракетке мира Энн Ли. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу представительницы США.
Палермо. 2-й круг
18 июля 2024, четверг. 18:40 МСК
92
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
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|4
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|4
|6
127
Энн Ли
Э. Ли
Встреча Андреевой с Энн Ли продлилась 2 часа и 14 минут. В её рамках старшая из сестёр Андреевых четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету американской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, призовой фонд грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо составляет € 232 244.
Комментарии
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