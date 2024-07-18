Радукану: после победы на US Open я не сталкиваюсь с финансовыми трудностями

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как изменилась её жизнь после победы на US Open – 2021.

«Я собираюсь найти свой путь и усвоить новые уроки. Научиться справляться с определёнными ситуациями. С тем, как на них реагировать. Всё это мне предстоит изучить на глазах мировой общественности. Моё обучение следует за результатами. Для большинства молодых людей на первом месте стоит обучение, а затем — результат, но в моём случае всё произошло наоборот из-за титула US Open. Большинству теннисистов приходится бороться с финансовыми трудностями в начале своей карьеры, но из-за этого титула у меня больше не было такой проблемы. В моём юном возрасте у меня столько же жизненного опыта, сколько у некоторых людей в 40 лет. Я так благодарна и счастлива», — сказала Радукану в интервью Tennis Magazin.

Напомним, на прошедшем Уимблдоне-2024 Радукану в четвёртом круге уступила 123-й ракетке мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу новозеландской теннисистки.