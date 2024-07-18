Александр Зверев вызвал супервайзера в матче с Гастоном на турнире в Гамбурге

В эти минуты четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проводит матч второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) с 81-м номером рейтинга ATP французом Юго Гастоном.

После решающего розыгрыша в первом сете, закончившегося победой Гастона, теннисист из Германии вызвал супервайзера. Зверев утверждал, что мяч после его удара дважды коснулся корта на стороне Гастона, после чего француз нанёс победный удар. Супервайзер встречи согласилась с решением судьи и присудила очко Гастону, который выиграл первый сет со счётом 6:4. Зверев несколько минут отказывался продолжать матч, но вышел на корт и сравнял счёт по сетам — 1:1.

В данный момент проходит решающая третья партия в матче за выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге.