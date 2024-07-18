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Видеообзор победы Надаля над Норри во втором круге турнира в Бостаде

Видеообзор победы Надаля над Норри во втором круге турнира в Бостаде
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Сегодня, 18 июля, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

В матче второго круга 38-летний Надаль (WC) в двух сетах обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри (5). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Встреча Надаля с Норри продлилась 1 час и 43 минуты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Надалем и Норри на грунтовом турнире в Бостаде.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.

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