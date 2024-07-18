Зверев не без труда вышел в третий круг турнира в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче второго круга он в трёх сетах обыграл 81-го номера рейтинга ATP француза Юго Гастона. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу немецкого теннисиста.

Встреча Зверева с Гастоном продлилась 2 часа и 37 минут. В её рамках Зверев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету французского теннисиста четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Отметим, после решающего розыгрыша в первом сете, закончившегося победой Гастона, теннисист из Германии вызвал супервайзера. Зверев утверждал, что мяч после его удара дважды коснулся корта на стороне Гастона, после чего француз нанёс победный удар. Супервайзер встречи согласилась с решением судьи и присудила очко Гастону, который выиграл первый сет со счётом 6:4. Зверев несколько минут отказывался продолжать матч, но вышел на корт и сравнял счёт по сетам — 1:1.