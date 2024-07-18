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Руне обратился к болельщикам после выхода в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Руне обратился к болельщикам после выхода в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обратился к поклонникам после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

«Я в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Очень приятно чувствовать вашу поддержку здесь. Спасибо, увидимся завтра», — написал Руне в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 18 июля, в матче второго круга турнира в Гамбурге представитель Дании в двух сетах обыграл аргентинского теннисиста 151-ю ракетку мира Марко Трунгеллити. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу датчанина.

Гамбург (м). 2-й круг
18 июля 2024, четверг. 16:50 МСК
Марко Трунгеллити
151
Аргентина
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Хольгер Руне
17
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

В четвертьфинале грунтового турнира в Гамбурге датчанин встретится с пятым сеяным соревнований в Германии 28-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.

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