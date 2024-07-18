Руне обратился к болельщикам после выхода в четвертьфинал турнира в Гамбурге

17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обратился к поклонникам после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

«Я в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Очень приятно чувствовать вашу поддержку здесь. Спасибо, увидимся завтра», — написал Руне в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 18 июля, в матче второго круга турнира в Гамбурге представитель Дании в двух сетах обыграл аргентинского теннисиста 151-ю ракетку мира Марко Трунгеллити. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу датчанина.

В четвертьфинале грунтового турнира в Гамбурге датчанин встретится с пятым сеяным соревнований в Германии 28-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.