БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александра Панова и Яна Сизикова вышли в полуфинал парного турнира WTA-250 в Палермо

Александра Панова и Яна Сизикова вышли в полуфинал парного турнира WTA-250 в Палермо
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В 1/4 финала российский дуэт в двух сетах обыграл итальянок Анастасию Аббаньято и Джорджу Педоне — 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. На счету российской пары 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных. Панова и Сизикова ни разу не подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Итальянский дуэт выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из девяти и допустил одну двойную ошибку.

В матче за выход в финал турнира в Палермо россиянки встретятся с Латишей Чань из Тайваня и китаянкой Чжан Шуай, которые в четвертьфинале обыграли итальяно-германский дуэт Камилла Розателло/Кимберли Циммерманн.

Материалы по теме
Россиянка Ирина Хромачёва в паре с Анной Данилиной вышли в финал турнира WTA-250 в Венгрии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android