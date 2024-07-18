Александра Панова и Яна Сизикова вышли в полуфинал парного турнира WTA-250 в Палермо

Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В 1/4 финала российский дуэт в двух сетах обыграл итальянок Анастасию Аббаньято и Джорджу Педоне — 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. На счету российской пары 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных. Панова и Сизикова ни разу не подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Итальянский дуэт выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из девяти и допустил одну двойную ошибку.

В матче за выход в финал турнира в Палермо россиянки встретятся с Латишей Чань из Тайваня и китаянкой Чжан Шуай, которые в четвертьфинале обыграли итальяно-германский дуэт Камилла Розателло/Кимберли Циммерманн.