Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, что сказал Зверев супервайзеру во время спорного момента игры с Гастоном

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вызвал супервайзера во время матча с 81-м номером рейтинга ATP французом Юго Гастоном.

После решающего розыгрыша в первом сете, закончившегося победой Гастона, представитель Германии начал утверждать, что мяч после его удара дважды коснулся корта на стороне Гастона, после чего француз нанёс победный удар.

«Невозможно, чтобы он коснулся только один раз, невозможно!» — сказал Зверев супервайзеру.

Супервайзер встречи согласилась с решением судьи и присудила очко Гастону, который выиграл первый сет со счётом 6:4. Зверев несколько минут отказывался продолжать матч, но вышел на корт и сравнял счёт по сетам.

Встреча продлилась 2 часа и 37 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу немецкого теннисиста.