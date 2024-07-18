Бадоса объявила о создании собственного бренда ювелирных украшений

65-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о создании собственного бренда ювелирных украшений.

«Я лично разработала свои серьги. Это то, что я ношу с подросткового периода. Это бо́льшая часть меня, потому что у моего дедушки был ювелирный магазин. Я там выросла и провела много лет своей жизни. Я сделала это от всей души, чтобы почтить их (знаю, что дедушка был бы очень счастлив). Надеюсь, они вам понравятся. Выйдут очень-очень скоро. Я взволнована», — написала Бадоса на своей странице в социальной сети.

Напомним, на прошедшем Уимблдоне-2024 Бадоса в матче четвёртого круга уступила хорватской теннисистке, 37-й ракетке мира Донне Векич. Чемпионкой турнира стала Барбора Крейчикова из Чехии.