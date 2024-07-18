Экс-тренер Федерера предположил, что результаты Джоковича связаны с отсутствием мотивации

Иван Любичич, бывший тренер Роджера Федерера, высказался о текущей ситуации в карьере 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Мы не за горами от полной смены поколений. Такова жизнь. Борис Беккер недавно сказал мне, что, по его мнению, Джокович практически признал превосходство Алькараса. С Надалем и Федерером подобного никогда не было. Конечно, он будет мотивирован на Олимпиаде в Париже, но что он будет делать дальше? Без Федерера, без Надаля… Всё будет по-другому», — приводит слова Любичича Sportklub.

14 июля Джокович встретился в финале Уимблдона с Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу представителя Испании.