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Видео: корт Филиппа Шатрье перед Олимпийскими играми в Париже

Корт Филиппа Шатрье, на котором проходят матчи Открытого чемпионата Франции, готов к проведению теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором демонстрируется состояние корта перед теннисными соревнованиями в Париже.

Напомним, Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Ранее Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российских теннисистов Даниила Медведева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой, Дианы Шнайдер и Елены Весниной на Олимпийских играх в Париже.

На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).