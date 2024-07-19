Экс-тренер Федерера — о Джоковиче: у него психологические трудности

Иван Любичич, бывший тренер Роджера Федерера, оценил нынешнюю психологическую форму 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«У него психологические трудности. Он, конечно, не забыл, как играть в теннис. Несомненно, внутри у Новака есть огонь, но чего-то ему не хватает. Он привык бороться за каждое очко, завоёвывать игровое пространство шаг за шагом. Если он не почувствует этих стимулов, у него могут возникнуть трудности», — приводит слова Любичича La Gazzetta dello Sport.

Ранее экс-тренер Федерера предположил, что текущие результаты Джоковича связаны с отсутствием мотивации у спортсмена.

14 июля Джокович встретился в финале Уимблдона с Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу представителя Испании.