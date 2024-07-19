Надаль опубликовал совместное фото с Хуаном Матой

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился совместным фото с экс-полузащитником «Челси» и сборной Испании Хуаном Матой на своей странице в социальной сети.

Фото: Соцсети Надаля

Вчера, 18 июля, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга 38-летний Надаль (WC) в двух сетах обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри (5). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В январе этого года Хуан Мата покинул «Виссел Кобе» по причине окончания срока действия трудового соглашения 35-летнего футболиста с японским клубом.