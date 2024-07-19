Райлли Опелка вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
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Американский теннисист Райлли Опелка вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). На стадии четвертьфинала он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда.
Ньюпорт. 1/4 финала
18 июля 2024, четверг. 23:45 МСК
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Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 1
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99
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Опелка выполнил 27 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два их трёх брейк-пойнтов. На счету Макдональда четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт из двух.
За выход в финал Опелка сыграет с соотечественником Алексом Михельсеном.
Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.
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