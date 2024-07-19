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Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории ATP

Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории ATP
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1187-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира ATP, сообщает Olly в социальной сети X (ранее Twitter).

Ньюпорт. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 20:15 МСК
Адриан Маннарино
25
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Райлли Опелка
1187
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Напомним, в четвертьфинальном матче турнира обыграл соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В полуфинале турнира Опелка встретится с соотечественником Алексом Михельсеном.

Напомним, на турнире в Ньюпорте Опелка провёл свой первый матч с 2022 года.

Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.

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