Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории ATP

1187-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира ATP, сообщает Olly в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в четвертьфинальном матче турнира обыграл соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В полуфинале турнира Опелка встретится с соотечественником Алексом Михельсеном.

Напомним, на турнире в Ньюпорте Опелка провёл свой первый матч с 2022 года.

Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.

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