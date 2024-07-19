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Шнайдер — Зайдель: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Будапеште

Шнайдер — Зайдель: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Будапеште
Диана Шнайдер
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Сегодня, 19 июля, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в котором встретятся российская теннисистка 28-я ракетка мира Диана Шнайдер и 166-й номер мирового рейтинга из Германии Элла Зайдель.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и немецкой теннисисток, которая начнётся не ранее 17:00 мск на центральном корте соревнований.

Будапешт. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Элла Зайдель
166
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

Это будет первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.

Напомним, во втором круге соревнований Шнайдер обыграла соотечественницу 183-ю ракетку мира Екатерину Макарову со счётом 6:3, 6:3.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.

Календарь турнира в Будапеште
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