Шнайдер — Зайдель: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Будапеште

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Сегодня, 19 июля, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в котором встретятся российская теннисистка 28-я ракетка мира Диана Шнайдер и 166-й номер мирового рейтинга из Германии Элла Зайдель.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и немецкой теннисисток, которая начнётся не ранее 17:00 мск на центральном корте соревнований.

Это будет первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.

Напомним, во втором круге соревнований Шнайдер обыграла соотечественницу 183-ю ракетку мира Екатерину Макарову со счётом 6:3, 6:3.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.