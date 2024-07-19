Паолини заработала больше всех брейк-пойнтов на ТБШ в этом году, Мирра также в топе

Пятая ракетка мира Ясмин Паолини стала лидером среди теннисисток в женском одиночном разряде по количеству заработанных брейк-пойнтов. Итальянской спортсменке удалось набрать 80 брейк-пойнтов на турнирах серии «Большого шлема» в этом году.

Следом в пятёрке сильнейших расположились американская теннисистка Кори Гауфф (70), 31-й номер рейтинга WTA Мирра Андреева (59), белорусская спортсменка Арина Соболенко (57) и теннисистка с Украины Марта Костюк (52).

Напомним, в субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне. Ранее итальянка дебютировала в топ-5 мирового рейтинга WTA.