Алькарас — лидер по количеству набранных брейк-пойнтов на ТБШ в этом сезоне

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас стал лидером по количеству набранных брейк-пойнтов на турнирах серии «Большого шлема». Таковых у одного из ведущих игроков планеты 107.

На втором месте в топ-5 расположился первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер (83). За ним идут немецкий спортсмен Александр Зверев (78), россиянин Даниил Медведев (77) и сербский теннисист Новак Джокович (71).

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, тем самым защитив свой прошлогодний титул. В финале Карлос (как и в 2023 году) обыграл серба Новака Джоковича. Однако в прошедшем розыгрыше испанцу понадобилось для этого лишь три сета (в 2023 году — пять). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу юного испанца.