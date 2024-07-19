Снукерист Ронни О'Салливан сравнил Новака Джоковича с Майклом Джорданом

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался о сербском теннисисте второй ракетке мира Новаке Джоковиче.

«Его можно сравнить с Майклом Джорданом — величайшим спортсменом в мире, который когда-либо выступал.

Каждый спортсмен смотрит на Джоковича и Майкла Джордана и думает: «Хорошо, чему я могу у них научиться?»

Встретиться с Джоковичем, посмотреть на его игру, обменяться с ним несколькими сообщениями в WhatsApp и тому подобное. Это здорово!» — приводит слова О'Салливана Eurosport.

37-летний Джокович — 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде в истории тенниса.

61-летний Майкл Джордан — бывший американский баскетболист, обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр, шестикратный чемпион НБА, лучший баскетболист в истории (по версии ESPN).