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Шамиль Тарпищев намерен посетить Олимпийские игры — 2024 в Париже

Шамиль Тарпищев намерен посетить Олимпийские игры — 2024 в Париже
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что в ближайшее время отправится на Олимпийские игры — 2024 в Париж.

«В Париж уже отправились наши тренеры. Плюс там будут личные тренеры игроков. Я же поеду в Париж на следующей неделе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Ранее Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российских теннисистов Даниила Медведева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой, Дианы Шнайдер и Елены Весниной на Олимпийских играх в Париже.

На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

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