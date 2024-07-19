Белоруска Саснович вышла в полуфинал турнира в Венгрии, где может сыграть с Аванесян

134-я ракетка мира из Беларуси Александра Саснович вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче 1/4 финала она в трёх сетах обыграла нидерландку Сюзан Ламенс, занимающую 137-е место в рейтинге WTA — 6:4, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Саснович выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Нидерландская теннисистка сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и выиграла 5 брейк-пойнтов из 12.

В матче за выход в финал белорусская спортсменка сыграет с победительницей встречи между 75-й ракеткой мира россиянкой Элиной Аванесян и представительницей Словакии Анной Шмидловой.