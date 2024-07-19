Белоруска Саснович вышла в полуфинал турнира в Венгрии, где может сыграть с Аванесян
Поделиться
134-я ракетка мира из Беларуси Александра Саснович вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче 1/4 финала она в трёх сетах обыграла нидерландку Сюзан Ламенс, занимающую 137-е место в рейтинге WTA — 6:4, 2:6, 6:4.
Будапешт. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 11:10 МСК
137
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
134
Александра Саснович
А. Саснович
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Саснович выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Нидерландская теннисистка сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и выиграла 5 брейк-пойнтов из 12.
В матче за выход в финал белорусская спортсменка сыграет с победительницей встречи между 75-й ракеткой мира россиянкой Элиной Аванесян и представительницей Словакии Анной Шмидловой.
Комментарии
- 19 июля 2024
-
15:10
-
14:04
-
13:17
-
12:46
-
12:00
-
11:19
-
11:12
-
03:04
-
02:00
-
01:00
-
00:37
-
00:31
- 18 июля 2024
-
23:56
-
23:43
-
23:28
-
23:28
-
22:55
-
22:39
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
20:56
-
20:51
-
20:46
-
20:32
-
20:27
-
19:57
-
19:35
-
18:41
-
18:33
-
18:23
-
18:16
-
17:59
-
17:50
-
17:36