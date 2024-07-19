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Фото: Алькарас сделал памятную татуировку после победы на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас сделал памятную татуировку после победы на Открытом чемпионате Франции — 2024. Фотографию в социальных сетях опубликовал испанский журналист Герман Абриль.

Рисунок с Эйфелевой башней и датой завоевания титула Алькарасу набили на лодыжке левой ноги.

Фото: из личного архива Германа Абриля

Напомним, 9 июня в финале «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас одержал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым, который занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Счёт — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Кроме того, Алькарас стал первым с 2019 года теннисистом, которому удалось выиграть сет в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1. Ранее данного достижения добился 14-кратный победитель «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль.