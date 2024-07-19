Шмидлова выбила Аванесян с турнира в Будапеште, проиграв на старте матча
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Словацкая теннисистка 79-я ракетка мира Анна Шмидлова оказалась сильнее 75-й ракетки мира из России Элины Аванесян. Счёт в матче 1/4 финала грунтового турнира в Будапеште (Венгрия) — 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Шмидловой.
Будапешт. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 14:05 МСК
75
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|2
|
|6
|6
79
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. За это время Шмидловой удалось реализовать пять брейк-пойнтов из девяти, выполнить одну подачу навылет. Она также допустила три двойные ошибки. Аванесян смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10 возможных, а также допустить три двойные ошибки.
В следующем круге соревнований Анна Шмидлова встретится со 134-й ракеткой мира Александрой Саснович. Белорусская теннисистка ранее была сильнее на турнире Сюзан Ламенс (Нидерланды) и Марии Тимофеевой (Россия).
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